In dem Gesetz werden unter der Überschrift "Verbrechen der französischen Kolonisierung" etwa Atomtests, außergerichtliche Hinrichtungen, Folter sowie die systematische Plünderung der Reichtümer Algeriens aufgelistet.
Frankreichs Präsident Macron hat zwar eingeräumt, dass die Kolonisierung Algeriens ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, eine Entschuldigung sprach er aber nicht aus.
Algerien ist die einzige frühere Kolonie Frankreichs in Afrika, die sich mit Waffengewalt aus der französischen Vorherrschaft befreit hat. Nach einem fast achtjährigen Krieg erlangte das Land 1962 seine Unabhängigkeit.
