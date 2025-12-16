Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi spricht im Parlamentsgebäude in Tokio. (picture alliance/Jiji Press/Motoya Taguchi)

Damit soll das Konjunkturpaket der neuen Regierung finanziert werden. Die Regierungskoalition unter Regierungschefin Takaichi hat zwar keine eigene Mehrheit, konnte jedoch für die Maßnahmen die Unterstützung der Opposition gewinnen. Das Konjunkturpaket sieht auch einen Kinderbonus sowie einen Energiekostenzuschuss für Privathaushalte vor.

Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt kämpft seit Monaten gegen steigende Verbraucherpreise und hohe Schulden. Im Oktober erreichte die Inflationsrate 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds liegt die Schuldenquote in diesem Jahr bei über 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

