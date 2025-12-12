Antrag des Regierungschefs

Parlament in Thailand (AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA)

Im Amtsblatt wurde mitgeteilt, König Vajiralongkorn habe den Schritt gebilligt. Den Antrag hatte Regierungschef Anutin Charnvirakul gestellt, der eine Minderheitsregierung führt. Offiziell wurde zur Begründung unter anderem auf aktuelle nationale Herausforderungen verwiesen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet dagegen, der Grund für die Auflösung sei ein Streit zwischen der Regierung und der größten Oppositionsfraktion über Verfassungsänderungen. Laut Gesetz müssen nun innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden.

Der Zeitpunkt der politischen Zuspitzung in Thailand ist prekär. Vor einigen Tagen flammte der Grenzkonflikt mit Kambodscha wieder auf. Beide Seiten beschuldigen sich, eine Waffenruhe gebrochen zu haben. Vor den Kämpfen sind mehr als 500.000 Menschen geflohen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.