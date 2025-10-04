Tschechien

Die Wahllokale schlossen um 14 Uhr, die Auszählung läuft. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Offizielle Hochrechnungen oder Prognosen aufgrund von Nachwahlbefragungen gibt es nicht. Insgesamt waren mehr als acht Millionen Menschen aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus in Prag neu zu besetzen.
In Umfragen lag zuletzt die Oppositionspartei ANO des Rechtspopulisten Babis in Führung. Das regierende Mitte-Rechts-Bündnis Spolu von Regierungschef Fiala muss mit Verlusten rechnen. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren hatte Fiala knapp gewonnen.
