Rob Jetten, Spitzenkandidat der linksliberalen D66 und Rechtspopulist Geert Wilders (Remko De Waal / ANP / dpa / Remko De Waal)

Beide Parteien seien sehr dicht beieinander, sodass sich das Ergebnis noch ändern könne, meldete das niederländische Fernsehen nach Schließung der Wahllokale.

D66 mit dem Spitzenkandidaten Rob Jetten kommt laut der Prognose auf 27 Sitze im Parlament (plus 18), Wilders Partei für Freiheit auf 25 Sitze (minus 12 Sitze).

Die rechtsliberale VVD kann mit 23 Sitzen im Parlament rechnen. Das rot-grüne Bündnis unter Führung des ehemaligen EU-Klimakommissars Timmermans bekommt demnach 20 Mandate. Dahinter folgen die Christdemokraten mit 19.

Um eine Regierung mit eigener Mehrheit zu bilden, wären nach jetzigem Stand mindestens vier Parteien notwendig. Allerdings sind auch Minderheitsregierungen in den Niederlanden üblich.

Die Prognose des niederländischen Fernsehens basiert auf Nachwahlbefragungen.

Erste Hochrechnungen auf der Basis von Ergebnissen werden erst im Laufe der Nacht erwartet.

Nach einem Jahr ließ Wilders die Koalition platzen

Rund 13 Millionen Menschen waren aufgerufen, die 150 Abgeordneten neu zu bestimmen.

Die vorgezogene Wahl wurde nötig, nachdem Wilders die Vier-Parteien-Koalition im Juni im Streit um die Asylpolitik verlassen hatte. Seine Partei PVV war bei der Wahl 2023 überraschend stärkste Kraft geworden.

Anders als damals hatten diesmal im Vorfeld der Wahl alle größeren Parteien eine Koalition mit ihm ausgeschlossen.

Politikwissenschaftler: Wohnungsnot wichtigstes Thema

Der Politikwissenschaftler der Uni Münster, Wilp, sagte im Deutschlandfunk, viele Wählerinnen und Wähler seien noch kurz vor der Wahl unentschlossen gewesen. Als wichtiges Thema neben der Asylpolitik nannte der Geschäftsführer des Zentrums für Niederlande-Studien die Wohnungsnot. Wilp erwartet, dass die Regierungsbildung kompliziert wird.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.