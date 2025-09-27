Ex-Sowjetrepublik

Das Land, das sich zwischen der Ukraine und Rumänien befindet, hat einen politischen Kurs in Richtung EU eingeschlagen und besitzt bereits Kandidatenstatus. Zugleich steht die frühere Sowjetrepublik unter zahlreichen Einflussversuchen Russlands.

Zuletzt hat die Wahlkommission von Moldau eine Partei des russlandorientierten Bündnisses "Patriotischer Block" von der Abstimmung ausgeschlossen. Ihr wurden Verstöße gegen die Parteienfinanzierungsregeln vorgeworfen.

In jüngsten Umfragen liegt die PAS der pro-europäischen Präsidentin Sandu vorne. Sie könnte allerdings künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen sein.

Die Wahllokale sind nach unserer Zeit von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse aus Moldau werden erst in der kommenden Nacht erwartet.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.