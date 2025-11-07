Niederlande
Partei D66 offiziell als Siegerin der Parlamentswahl bestätigt

Nach der Auszählung aller Stimmen hat der Wahlrat in den Niederlanden die linksliberale Partei D66 des Politikers Jetten offiziell zur Siegerin der Parlamentswahlen erklärt. 

    Jetten im schwarzen Jackett steht in einem großen Raum vor einer Videowand und wird von Strahlern beleuchtet. Er winkt lächelnd mit der rechten Hand.
    Rob Jetten, Spitzenkandidat der Partei D66 (picture alliance / ANP)
    Sie hat nach den endgültigen Zahlen einen knappen Vorsprung von weniger als 30.000 Stimmen auf die radikal-rechte Partei PVV des Populisten Wilders. Auf beide Parteien entfallen damit 26 Sitze im Parlament in Den Haag. Insgesamt
    gehören ihm 15 Parteien an.
    Der D66-VorsitzendeJetten strebt eine Mitte-Links-Koalition an. Ihr sollen die rechtsliberale VVD, die christdemokratische CDA und das rot-grüne Bündnis angehören. Bisher lehnt die VVD allerdings eine Zusammenarbeit mit Rot-Grün ab.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.