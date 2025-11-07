Niederlande

Rob Jetten, Spitzenkandidat der Partei D66 (picture alliance / ANP)

Sie hat nach den endgültigen Zahlen einen knappen Vorsprung von weniger als 30.000 Stimmen auf die radikal-rechte Partei PVV des Populisten Wilders. Auf beide Parteien entfallen damit 26 Sitze im Parlament in Den Haag. Insgesamt

gehören ihm 15 Parteien an.

Der D66-VorsitzendeJetten strebt eine Mitte-Links-Koalition an. Ihr sollen die rechtsliberale VVD, die christdemokratische CDA und das rot-grüne Bündnis angehören. Bisher lehnt die VVD allerdings eine Zusammenarbeit mit Rot-Grün ab.

