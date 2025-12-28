Die Partei von Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti gilt als Favoritin bei der Neuwahl. (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Nach Auszählung von nahezu allen Stimmen zeichnet sich als Siegerin die sozialdemokratische Partei Vetevendosje von Ministerpräsident Kurti ab. Sie steht bei rund 50 Prozent. Das könnte dazu führen, dass die Partei keinen Koalitionspartner mehr benötigt. Die Neuwahl im Kosovo war notwendig geworden, weil es nach der Wahl am 9. Februar zu keinen klaren Mehrheitsverhältnissen gekommen war. Vetevendosje hatte zwar den Sieg errungen, war aber auf Partner aus dem Oppositionslager angewiesen. Eine Koalition kam nicht zustande.

Der jüngste Staat Europas hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien, zu dem das Kosovo einst gehörte, erkennt dies nicht an und beansprucht das Gebiet weiterhin.

