Neuwahl im Kosovo

Die Partei von Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti gilt als Favoritin bei der Neuwahl. (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. Als klarer Favorit gilt erneut die sozialdemokratische Partei Vetevendosje von Ministerpräsident Kurti. Die vorgezogene Neuwahl wurde notwendig, weil es nach der Wahl am 9. Februar zu keinen klaren Mehrheitsverhältnissen gekommen war. Vetevendosje hatte zwar den Sieg errungen, war aber auf Partner aus dem Oppositionslager angewiesen. Eine Koalition kam nicht zustande.

Der jüngste Staat Europas hatte 2008 seine Unabhängigkeit erklärt. Serbien, zu dem das Kosovo einst gehörte, erkennt dies nicht an und beansprucht das Gebiet weiterhin.

