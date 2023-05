Pelés Sohn Edinho steht an der Grabstätte seines Vaters. (AP / Andre Penner)

Pelé war im Dezember im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Nach einer dreitägigen Staatstrauer und einer 24-stündigen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos wurde der dreimalige Weltmeister am 3. Januar beigesetzt.

Ihm ist in einem Friedhofshochhaus in der Stadt ein ganzer Raum gewidmet. Zwei goldene Statuen empfangen die Besucher, der Boden ist mit Kunstrasen versehen, Bilder an den Wänden zeigen jubelnde Santos-Zuschauer. Fans, die das Mausoleum besichtigen wollen, können sich kostenlos auf der Internetseite des Friedhofs anmelden.

