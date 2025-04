Schrifstellervereinigung

Der "Freedom to Write Index" weist auf die Gefahren hin, denen Schriftsteller ausgesetzt sind. (picture alliance / Christopher Smith / Invision)

PEN America hatte am Donnerstag den sogenannten " Freedom to Write Index " veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der weltweit inhaftierten Autoren im sechsten Jahr in Folge gestiegen, und zwar auf 375. Ein Jahr zuvor waren es noch 339.

Die größte Anzahl von inhaftierten Autoren gibt es in China, nämlich 118, gefolgt vom Iran mit 43 inhaftierten Schriftstellern. Auch in Russland, Saudi-Arabien, Ägypten und der Türkei und Israel sind Schriftsteller inhaftiert.

"Schriftsteller im Fadenkreuz der Repression"

"Da sich die Geopolitik weiter verschiebt und autoritäre Tendenzen sich in Ländern ausbreiten, die einst als sicher in der Offenheit verankert galten, sehen wir, dass die freie Meinungsäußerung und damit auch Schriftsteller in einer viel größeren Bandbreite von Ländern zunehmend im Fadenkreuz der Repression stehen", heißt es in dem Index.

Der "Freedom to Write Index" wird seit sechs Jahren veröffentlicht und weist auf die Gefahren hin, denen Schriftsteller ausgesetzt sind, die unter repressiven Regimen leben.

