Verband privater Anbieter sozialer Dienste

Wie der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Meurer, der Deutschen Presse-Agentur sagte, ziehen sich die entsprechenden Verfahren hierzulande im Durchschnitt 500 Tage lang hin. 11.000 Menschen könnten daher nicht ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen und würden lediglich als Hilfen zur Verteilung von Mahlzeiten eingesetzt. Gleichzeitig könne der Bedarf an Personal in der ambulanten und stationären Pflege kaum mehr abgedeckt werden, hieß es. Dem Verband gehören bundesweit rund 14.000 Pflegeeinrichtungen an.

