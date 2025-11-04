Deutscher Dirigent Justus Frantz bei Auszeichnung mit Russlands Staatschef Putin (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kristina Kormilitsyna)

Putin sagte bei der Verleihung im Kreml in Moskau, Justus Frantz leiste seit vielen Jahren einen fruchtbaren Beitrag zur Annäherung und gegenseitigen Bereicherung der Kulturen Russlands und der Bundesrepublik Deutschland. Frantz ist trotz westlicher Sanktionen persönlich zur Ordensverleihung nach Russland gereist.

Der 81-Jährige gilt als einer der prägenden Köpfe der deutschen Klassikszene. Er wurde bereits früher für seine Verteidigung der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim kritisiert und für Auftritte in Russland in den vergangenen Jahren.

