Arbeitskampf

Trotz eines Votums der Gewerkschaftsmitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen würden zur Stunde wieder Gespräche mit Vertretern der Lufthansa geführt, sagte eine Sprecherin der Piloten-Vereinigung. Streitpunkt sind Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge für rund 4.800 Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Nachdem in sieben Verhandlungsrunden keine Einigung erreicht werden konnte, stimmten die Piloten Anfang September in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für Streiks.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.