Verteidigungsminister Pistorius besucht die Führungsakademie in der Clausewitz-Kaserne. (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Die regelbasierte internationale Ordnung werde weltweit zunehmend infrage gestellt und bedroht, sagte Pistorius bei seinem Antrittsbesuch in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Krisenhafte Entwicklungen erfolgten in engerer Taktung und seien oft nicht vorhersehbar. Die Bundesregierung werde im Bündnis mit den internationalen Partnern für Demokratie und Freiheit einstehen. Deutschland müsse international Führung übernehmen - nicht als Führungsmacht, sondern als Führungspartner, betonte der Verteidigungsminister.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.