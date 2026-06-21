Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD, Archivbild) (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Ob der Bundestag noch vor der Sommerpause im Juli einen Entschluss fasse, sei völlig offen, sagte Pistorius im ARD-Fernsehen. Voraussetzung sei ein stabiler Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran. Ob die Verhandlungen in der Schweiz dazu führten, sei aber unklar, betonte der SPD-Politiker. Ein internationaler Rahmen sei durch die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen aber gegeben,

Die Bundesregierung hat zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff für einen internationalen Einsatz in der Straße von Hormus zur Verfügung zu stellen. Beide Schiffe wurden bereits in das östliche Mittelmeer verlegt. Ein Mandat für den Einsatz muss der Bundestag erteilen.

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Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.