Verteidigung

Eine flächendeckende Musterung bedeutet laut Verteidigungsminister Pistorius Abschreckung gegenüber Russland (Imago / Soeran Steinsiek)

Entsprechend äußerte sich der SPD-Politiker in der Zeitung "Bild am Sonntag". Zugleich verwies Pistorius darauf, dass derzeit neue, moderne Strukturen aufgebaut würden. Ab Mitte 2027 sei man soweit, dann könne wieder flächendeckend gemustert werden. Die schwarz-rote Koalition hatte vor wenigen Tagen ihre Pläne zur Wehrdienst-Reform in den Bundestag eingebracht. Es bestehen aber noch Unstimmigkeiten zwischen CDU, CSU und SPD. Dabei geht es vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht - wie beabsichtigt - genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden. Laut Pistorius muss im Parlament entschieden werden, ob es das von der Union vorgeschlagene Losverfahren im neuen Wehrdienstgesetz geben solle.

Der Verteidigungsminister beginnt heute eine fünftägige Reise, die ihn in die NATO-Länder Island, Kanada und Großbritannien führen wird.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.