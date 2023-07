Gedenken an 20. Juli 1944

Pistorius mahnt wehrhafte Demokratie an

In Berlin ist mit einer Feierstunde am 79. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnert worden. Vertreter von Politik und Gesellschaft versammelten sich im Ehrenhof des Bendlerblocks zu einer Gedenkveranstaltung. Verteidigungsminister Pistorius forderte mehr Wachsamkeit gegen aktuelle extremistische Gefahren.

20.07.2023