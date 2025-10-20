Rüstung
Pistorius sucht nach baldigem Treffen mit Partnern zum FCAS-Projekt

Bundesverteidigungsminister Pistorius will möglichst rasch mit Frankreich und Spanien die weitere Zukunft des geplanten Luftkampfsystems FCAS erörtern.

    Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung (Martin Schutt/dpa)
    Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. Ein ursprünglich für Mitte des Monats angesetztes Dreiergespräch zwischen Pistorius und seinen beiden Amtskollegen kam wegen der Regierungskrise in Frankreich nicht zustande. Bis Jahresende soll darüber entschieden werden, ob das gemeinsame milliardenschwere Rüstungsprojekt tatsächlich verwirklicht wird. Vorgesehen ist ein integriertes System, das Drohnen, Kampfjets, Satelliten sowie Kommando- und Kontrollflugzeuge verbindet.
    Seit Monaten schwelt ein Streit, weil das beteiligte französische Unternehmen einen deutlich höheren Arbeitsanteil fordert. Dies lehnen die anderen beiden Partner ab.
