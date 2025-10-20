Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. Ein ursprünglich für Mitte des Monats angesetztes Dreiergespräch zwischen Pistorius und seinen beiden Amtskollegen kam wegen der Regierungskrise in Frankreich nicht zustande. Bis Jahresende soll darüber entschieden werden, ob das gemeinsame milliardenschwere Rüstungsprojekt tatsächlich verwirklicht wird. Vorgesehen ist ein integriertes System, das Drohnen, Kampfjets, Satelliten sowie Kommando- und Kontrollflugzeuge verbindet.
Seit Monaten schwelt ein Streit, weil das beteiligte französische Unternehmen einen deutlich höheren Arbeitsanteil fordert. Dies lehnen die anderen beiden Partner ab.
