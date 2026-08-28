Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Cem Özdemir, Grüne, und Boris Pistorius, SPD (Archivbild) (picture alliance / SZ Photo / Jürgen Heinrich)

Die Einleitung des Verbotsverfahrens sollte so bald wie möglich erfolgen, heißt es darin. Der Fokus solle auf die Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg gelegt werden.

Solch ein Verfahren sei rechtlich möglich und durch Belege gedeckt. Pistorius und Özdemir - von der SPD, beziehungsweise den Grünen - führen aus, weite Teile der AfD seien nicht mehr deutsch-national, sondern völkisch. Der völkische Teil stelle die Grundfesten der Verfassung infrage und verachte die Demokratie - dem könne man nicht in der politischen Auseinandersetzung begegnen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.