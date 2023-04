Pistorius und Schulze besuchen Sahelregion. (Michael Kappeler/dpa)

Die Sicherheit dort liege im besonderen Interesse Deutschlands, erklärte Pistorius in Niamey, der Hauptstadt des Niger. Zugleich verwies der Minister darauf, dass die Beendigung des Bundeswehreinsatzes in Mali schrittweise und geordnet bis Mai 2024 erfolgen werde. Der Schwerpunkt des künftigen militärischen Engagements im Sahel werde in Niger liegen, hieß es weiter. Pistorius wird auf seiner mehrtägigen Reise von Bundesentwicklungsministerin Schulze begleitet. Gemeinsam besuchen sie beide westafrikanischen Länder und sprechen mit Regierungsvertretern, Hilfsorganisationen sowie deutschen Soldaten.

