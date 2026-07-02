Marine-Auslandseinsatz

Verteidigungsminster Pistorius (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Sie befinden sich derzeit in Dschibuti. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, Voraussetzung für einen Einsatz der Minenräumer sei ein dauerhaftes Ende der Kämpfe mit dem Iran. Außerdem müssten rechtliche Grundlagen geschaffen werden - unter anderem durch eine Zustimmung des Bundestags für den Einsatz.

Außenminister Wadephul betonte, Deutschland sei nach wie vor zur Minenräumung in der Meerenge von Hormus bereit. Der CDU-Politiker sagte auf seiner Reise in Argentinien, man sei aber davon abhängig, dass insbesondere die USA in Gesprächen mit dem Iran die Voraussetzungen dafür klärten.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.