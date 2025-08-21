Statistisches Bundesamt

Mehr als jeder zweite Deutsche besitzt ein Auto (Archivbild). (imago / Winfried Rothermel)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, kamen Anfang des laufenden Jahres auf 1.000 Einwohner 590 Pkw; im Vorjahr waren es 588. Seit 2008 gibt es den Angaben zufolge einen stetigen Anstieg. Die meisten Autos wurden laut Bundesamt im Saarland zugelassen, gefolgt von Rheinland-Pfalz und Bayern; die wenigsten in Berlin, Bremen und Hamburg. In den drei Stadtstaaten gab es demzufolge sogar einen leichten Rückgang. Insgesamt seien zum Stichtag 1. Januar rund 49,3 Millionen Pkw in Deutschland angemeldet gewesen. Der Wandel zur Elektromobilität vollziehe sich nur langsam, hieß es. Trotz der bundesweiten Zunahme der Autos seien die CO2-Emissionen im Straßenverkehr aber nicht kontinuierlich gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.