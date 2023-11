Künstliche Intelligenz

Sam Altman (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Der Verwaltungsrat sei nach einer Prüfung zum Schluss gekommen, dass Altman in seiner Kommunikation mit dem Gremium nicht durchweg aufrichtig gewesen sei, heißt es in einer Erklärung. Man habe kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiter zu leiten. Vorläufig rückt nun Technologiechefin Murati an die Spitze des Unternehmens.

Altman stand als öffentliches Gesicht von OpenAI im internationalen Rampenlicht. Auf einer Welttournee wurde er in diesem Jahr bei einer Veranstaltung in London von begeisterten Fans umringt. Mit Staatschefs tauschte er sich über Potenziale und Risiken von Künstlicher Intelligenz aus.

