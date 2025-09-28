Erstmals findet die Straßenrad-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent statt: in Ruandas Hauptstadt Kigali. (IMAGO / frontalvision.com / Arne Mill)

Der Tour-de-France-Gewinne siegte in der ruandischen Hauptstadt über die 268 Kilometer und fast 5.500 Höhenmeter vor dem belgischen Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel. Bronze holte der Ire Ben Healy. Mit dem Rennen endete die erstmals auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragene Rad-WM. Mehrere Sportler beklagten Magenprobleme. Unter anderem drei der vier deutschen Starter stiegen vorzeitig vom Rad. Auch politisch war die Rad-WM umstritten. Das EU-Parlament hatte eine Absage gefordert. Ruanda wird die Unterstützung einer Rebellengruppe im Kongo vorgeworfen. Zudem kritisieren Menschenrechtler die Führung des seit rund 25 Jahren regierenden Staatschefs Kagame.

Ruanda plant aktuell viel Geld für internationale Sportwettbewerbe ein. Im Gespräch ist auch ein Formel-1-Rennen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.