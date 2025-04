Für Hansi Flick ist es der zweite Titel mit Barcelona. (picture alliance / NurPhoto / Jose Breton)

Barcelona ging zunächst durch den Spanier Pedri in Führung, die Madrilenen drehten in der zweiten Hälfte durch Tore der Franzosen Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni das Spiel. Der Spanier Ferran Torres glich in der Schlussphase aus. In der Verlängerung traf der Franzose Jules Koundé in der 116. Minute zum 3:2.

Bei Madrid sahen kurz vor Abpfiff drei Spieler die Rote Karte, darunter Nationalspieler Antonio Rüdiger. Der bereits ausgewechselte Verteidiger hatte einen Eisbeutel in Richtung des Schiedsrichters geworfen.

Für Hansi Flick ist es nach dem Gewinn des Supercups im Januar der zweite Titel mit Barcelona. In der Liga stehen die Katalanen an der Tabellenspitze, in der Champions League spielen sie im Halbfinale gegen Inter Mailand.

