Treffen mit Trump in Ungarn

Radoslaw Sikorski, polnischer Außenminister (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Der polnische Außenminister Sikorski sagte, er könne nicht garantieren, dass ein polnisches Gericht die Regierung nicht anweisen werde, ein solches Flugzeug abzufangen.

Trump hatte vergangene Woche erklärt, er wolle Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen, um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu vermitteln. Um nach Budapest zu fliegen, müsste Putin mindestens ein EU-Land überfliegen, wenn er den Luftraum seines Kriegsgegners Ukraine meiden will.

Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen; dem russischen Präsidenten wird die illegale Verschleppung Hunderter Kinder aus der Ukraine nach Russland vorgeworfen. Russland erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an und bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.