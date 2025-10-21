Treffen mit Trump in Ungarn
Polen warnt Putin vor Nutzung seines Luftraumes

Polen hat den russischen Präsidenten Putin davor gewarnt, zu einem Treffen mit US-Präsident Trump in Ungarn durch polnischen Luftraum zu reisen. Polen könne sich dann gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl gegen Putin zu vollstrecken, erklärte die Regierung in Warschau.

    Porträtaufnahme von Radoslaw Sikorski, dem polnischen Außenminister
    Radoslaw Sikorski, polnischer Außenminister (AFP / WOJTEK RADWANSKI)
    Der polnische Außenminister Sikorski sagte, er könne nicht garantieren, dass ein polnisches Gericht die Regierung nicht anweisen werde, ein solches Flugzeug abzufangen.
    Trump hatte vergangene Woche erklärt, er wolle Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen, um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu vermitteln. Um nach Budapest zu fliegen, müsste Putin mindestens ein EU-Land überfliegen, wenn er den Luftraum seines Kriegsgegners Ukraine meiden will.
    Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen; dem russischen Präsidenten wird die illegale Verschleppung Hunderter Kinder aus der Ukraine nach Russland vorgeworfen. Russland erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an und bestreitet die Vorwürfe.
