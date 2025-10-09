Großbritannien
Polizei: Angreifer von Manchester bekannte sich unmittelbar vor Anschlag auf Synagoge zu IS

Im Fall des tödlichen Anschlags auf eine Synagoge in Manchester hat der Täter sich nach neuen Erkenntnissen der Polizei noch während der Gewalttat zur Terrormiliz IS bekannt.

    Die Synagoge von Manchesterr, davor britische Polizeibeamte.
    Die Synagoge Heaton Park im Stadtteil Crumpsall Archivbild).. (picture alliance / empics / Andrew Matthews)
    Die Anti-Terror-Ermittler teilten mit, der Mann - der später erschossen wurde - habe den Notruf gewählt und erklärt, dass er dem IS die Treue geschworen habe. Man untersuche weiterhin die vollständigen Umstände und Motive.
    Bei dem Angriff vor der Synagoge Heaton Park waren am vergangenen Donnerstag, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, zwei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Der Täter war ein 35-jähriger Brite syrischer Abstammung.
