Nach Polizeiangaben geht dies aus einem Brief an den argentinischen Präsidenten Milei hervor, der auf Bolsonaros Mobiltelefon gefunden wurde. Es sei jedoch unklar, ob das Schreiben abgeschickt wurde. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen ihn und einen seiner Söhne wegen Behinderung der Justiz auf.

Bolsonaro muss sich ab September vor Gericht wegen des Vorwurfs des Putschversuchs verantworten. Er wird beschuldigt, nach seiner Wahlniederlage im Jahr 2022 gegen seinen Nachfolger Lula da Silva ein Komplott geplant zu haben, um an der Macht zu bleiben. Bolsonaro behauptet, das Gerichtsverfahren sei politisch motiviert. Der 70-Jährige steht derzeit unter Hausarrest, weil er gerichtliche Auflagen missachtet hatte.

