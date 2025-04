Autotuner-Kontrollen

Polizeikontrolle am "Carfreitag" in Nordrhein-Westfalen. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Bei Kontrollen in Baden-Württemberg seien zudem mehrere illegale Straßenrennen aufgefallen. Die Polizei dort kontrollierte nach eigenen Angaben mehr als 1.500 Fahrzeuge. In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wurden einige Pkw sichergestellt. Es bestehe der Verdacht des illegalen Tunings. Auch zahlreiche Raser und betrunkene Fahrer seien bei den Kontrollen gestoppt worden, teilte die Polizei mit.

Hintergrund der verstärkten Kontrollen sind die traditionellen Treffen der Tuningszene, die am Freitag vor Ostern stattfinden und von der Szene als "Car-Freitag" - mit "C" geschrieben - veranstaltet werden.

