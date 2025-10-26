Medien sehen den Fall als eine Folge teils chaotischer Zustände in den britischen Gefängnissen. (picture alliance/dts-Agentur)

Der Asylbewerber war zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, unter anderem weil er im vergangenen Sommer eine 14-Jährige sexuell belästigt hatte. Medienberichten zufolge sollte er eigentlich in sein Heimatland abgeschoben werden; stattdessen wurde er vor wenigen Tagen irrtümlich freigelassen.

Der sexuelle Übergriff des Mannes hatte im Sommer wochenlange teils rechtsextreme und gewalttätige Proteste vor Asylbewerberunterkünften ausgelöst.

Medien sehen den Fall zudem als eine Folge teils chaotischer Zustünde in den britischen Gefängnissen. Die Regierung setzt seit einiger Zeit verstärkt auf vorzeitige Entlassung von Häftlingen, um den Druck auf die Haftanstalten zu verringern. Dabei kommt es offenbar häufiger zu Pannen. Laut Medienberichten wurden in den zwölf Monaten bis zum März dieses Jahres mehr als 260 Häftlinge irrtümlich entlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.