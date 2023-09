Razzien in Nordrhein-Westfalen und Hessen

In Köln, Dormagen und Düren in Nordrhein-Westfalen sowie Mainhausen in Hessen wurden rund 25 Gebäude durchsucht. (Horst Galuschka/dpa)

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mitteilten, wurden gegen fünf Männer Haftbefehle vollstreckt. Gegen sie liegt der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Drogenhandels vor. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 16 Verdächtige.

In Köln, Dormagen und Düren in Nordrhein-Westfalen sowie Mainhausen in Hessen wurden rund 25 Gebäude durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten verschiedene Beweismittel, darunter eine Marihuanaplantage.

