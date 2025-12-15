Schüsse an Brown University (Lily Speredelozzi / The Sun Chroni)

Es handele sich um eine Person in ihren 30ern, teilte der Polizeichef der Stadt Providence mit. Weitere Details nannte er nicht. Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben derzeit nicht nach weiteren Verdächtigen. Der Festnahme war eine großangelegte Suche mit mehr als 400 Einsatzkräften vorausgegangen, an der auch die Bundespolizei FBI beteiligt war. Ein bewaffneter Täter war am Samstag in ein Gebäude der Brown-Universität eingedrungen und hatte dort um sich geschossen. Dabei wurden zwei Studenten getötet und mindestens neun weitere verletzt.

Die Verletzten befänden sich in einem stabilen Zustand, teilten die Behörden mit.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.