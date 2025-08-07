Mecklenburg-Vorpommern
Polizei stellt Waffen und Sprengstoff sicher - Verdächtiger soll ein AfD-Kommunalpolitiker sein

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei bei Durchsuchungen Waffen und Sprengstoff sichergestellt.

    Ein Polizist steht vor blauem Himmel mit dem Rücken zur Kamera. Davor ein Absperrband mit der Aufschrift Razzia.
    In Mecklenburg-Vorpommern gab es Durchsuchungen (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)
    Etwa 60 Beamte, darunter Spezialkräfte des Landeskriminalamtes, hätten ein Wohngebäude und weitere Objekte in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim durchsucht. Gegen einen 60-Jährigen werde wegen unerlaubten Waffenbesitzes sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Der Besitz der Waffen sei ein Vergehen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach NDR-Informationen um einen AfD-Kreistagsabgeordneten. Landesinnenminister Pegel (SPD) sagte, derartige Funde seien alarmierend.
    Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.