Mecklenburg-Vorpommern

Etwa 60 Beamte, darunter Spezialkräfte des Landeskriminalamtes, hätten ein Wohngebäude und weitere Objekte in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim durchsucht. Gegen einen 60-Jährigen werde wegen unerlaubten Waffenbesitzes sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Der Besitz der Waffen sei ein Vergehen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach NDR-Informationen um einen AfD-Kreistagsabgeordneten. Landesinnenminister Pegel (SPD) sagte, derartige Funde seien alarmierend.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.