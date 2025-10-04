Terrorangriff Polizei verhört sechs Verdächtige nach Anschlag vor Synagoge im Raum Manchester
Nach dem Anschlag auf Besucher einer Synagoge in einem Vorort von Manchester hat die Polizei sechs Verdächtige verhört. Nach Behördenangaben sind die drei Männer und drei Frauen unter dem Verdacht festgenommen worden, Terrorakte in Auftrag gegeben, vorbereitet und dazu angestiftet zu haben.
Unklar ist jedoch, ob sie den Attentäter unterstützt haben. Der Mann war am Donnerstag laut Polizeiangaben mit einem Auto in eine Menschengruppe vor einer Synagoge gerast und hatte anschließend mit einem Messer auf Anwesende eingestochen. Dabei wurden zwei Gemeindemitglieder getötet und drei weitere Personen schwer verletzt. Polizisten erschossen den Angreifer, bei dem es sich um einen 35-jährigen Briten mit syrischen Wurzeln handeln soll. Der Anschlag ereignete sich an Jom Kippur - dem höchsten Feiertag im jüdischen Kalender.
