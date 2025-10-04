Terrorangriff

In der Synagoge von Crumpsall wurde zum Zeitpunkt des Anschlags ein Kindergottesdienst abgehalten. (picture alliance / empics / Andrew Matthews)

Unklar ist jedoch, ob sie den Attentäter unterstützt haben. Der Mann war am Donnerstag laut Polizeiangaben mit einem Auto in eine Menschengruppe vor einer Synagoge gerast und hatte anschließend mit einem Messer auf Anwesende eingestochen. Dabei wurden zwei Gemeindemitglieder getötet und drei weitere Personen schwer verletzt. Polizisten erschossen den Angreifer, bei dem es sich um einen 35-jährigen Briten mit syrischen Wurzeln handeln soll. Der Anschlag ereignete sich an Jom Kippur - dem höchsten Feiertag im jüdischen Kalender.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.