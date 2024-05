Tote und Verletzte bei einem Gebäudeeinsturz auf Mallorca (Isaac Buj / EUROPA PRESS / dpa / Isaac Buj)

Das teilte die Polizei am Vormittag in Palma mit. Zudem seien eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal ums Leben gekommen. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden. Mehrere von ihnen schwebten in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Das Unglück hatte sich gestern Abend in El Arenal ereignet. In dem Ortsteil von Palma de Mallorca war das Dach des Lokals eingestürzt.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.