Drogenpolitik

GdP: Fußball-EM nach der Teillegalisierung von Cannabis eine besondere Herausforderung. (picture alliance / picturedesk.com / TOPPRESS / Karl Schöndorfer)

Man sei in einer Chaosphase, sagte der nordrhein-westfälische GdP-Vorsitzende Mertens den "Westfälischen Nachrichten". In privaten Wohnungen werde die Polizei ebenso wenig kontrollieren können wie in Freibädern, auf Volksfesten oder in der Außengastronomie. Auch die Fußball-Europameisterschaft im Sommer wird laut Mertens zu einer besonderen Herausforderung.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.