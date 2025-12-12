Bundesregierung

Das "EinfachMachen-Portal" des Digitalministeriums ist seit heute früh erreichbar. Es können Anliegen geschildert und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Anschließend lässt sich ein Bereich wählen, in den das Problem fällt, etwa Energie, Gesundheit, Mobilität, Steuern oder Migration. Die Einträge werden dann den Angaben zufolge nach Inhalten, Dringlichkeit und Relevanz klassifiziert.
Digitalminister Wildberger (CDU) erklärte, man schaffe eine zentrale Anlaufstelle für die Bürokratie-Sorgen im Land. Wirtschaftsministerin Reiche (ebenfalls CDU) fügte hinzu, damit gebe es einen direkten Draht zu Unternehmen und Bürgern. Jede Rückmeldung helfe, Vorschriften zielgerichtet zu verschlanken und Freiräume für Investitionen, Innovationen und unternehmerische Initiativen zu schaffen.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.