Genehmigung durch EU-Kommission

Prada gehört demnächst zu Versace. (picture alliance / Ik Aldama / Ik Aldama)

Das teilte die EU-Kommission mit. Die Wettbewerbshüter in Brüssel genehmigten die Übernahme zum Kaufpreis von 1,25 Milliarden Euro. Der Zusammenschluss der beiden Marken führt ihrer Einschätzung nach nicht zu Verzerrungen auf dem europäischen Markt.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein italienischer Luxusgüterkonzern mit einem jährlichen Umsatz von mehr als sechs Milliarden Euro. Versace war jahrzehntelang ein Familienunternehmen. Nach der Ermordung des Gründers Gianni Versace im Jahr 1997 hatte seine Schwester Donatella Versace die Unternehmensführung übernommen. Ende März hörte sie als Kreativdirektorin des Modekonzerns auf.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.