Der libanesische Präsident Aoun (Archivbild) (AFP / ANWAR AMRO)

Präsident Aoun sagte, in der Vereinbarung werde anerkannt, dass die Stabilisierung des Libanon wichtig für die Sicherheit in der gesamten Region sei. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz erklärte, sie habe ihre Einsätze gegen Israel gestoppt. Man werde sich aber zur Wehr setzen, sollte es neue Angriffe von israelischer Seite geben.

Israel und die vom Libanon aus operierende Hisbollah liefern sich seit Monaten trotz einer Waffenruhe Gefechte. Die israelische Armee drang inzwischen tief auf libanesisches Gebiet vor. Im Süden des Landes mussten viele Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Hisbollah schießt immer wieder Raketen auf den Norden Israels.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.