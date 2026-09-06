Reaktion auf Sachsen-Anhalt-Wahl

Der Präsident des Zentralrats, Schuster, sagte der Zeitung "Die Welt", eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei befinde sich in einem deutschen Bundesland nur knapp von der Alleinregierung entfernt. Er sei "persönlich entsetzt“.
Schuster warnte vor weitreichenden Folgen, sollte die AfD die Landesregierung in Sachsen-Anhalt übernehmen. Als Beispiel nannte er eine "radikal veränderte Bildungspolitik" zulasten vieler Kinder und Jugendlicher.
Schuster warnte vor weitreichenden Folgen, sollte die AfD die Landesregierung in Sachsen-Anhalt übernehmen. Als Beispiel nannte er eine "radikal veränderte Bildungspolitik" zulasten vieler Kinder und Jugendlicher.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.