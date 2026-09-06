Reaktion auf Sachsen-Anhalt-Wahl
Präsident des Zentralrats der Juden "persönlich entsetzt" von AfD-Wahlerfolg

Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeigt sich schockiert über die hohen Zustimmungswerte für die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

    Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, gibt ein Interview.
    Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)
    Der Präsident des Zentralrats, Schuster, sagte der Zeitung "Die Welt", eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei befinde sich in einem deutschen Bundesland nur knapp von der Alleinregierung entfernt. Er sei "persönlich entsetzt“.
    Schuster warnte vor weitreichenden Folgen, sollte die AfD die Landesregierung in Sachsen-Anhalt übernehmen. Als Beispiel nannte er eine "radikal veränderte Bildungspolitik" zulasten vieler Kinder und Jugendlicher.
    Weitere Meldungen und Grafiken zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt finden Sie in unserem Newsblog.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.