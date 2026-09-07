Reaktion auf Sachsen-Anhalt-Wahl

Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Präsident Schuster sagte der Zeitung "Die Welt", er sei "persönlich entsetzt“. Er warnte vor weitreichenden Folgen, sollte die AfD die Landesregierung in Sachsen-Anhalt übernehmen. Als Beispiel nannte er eine "radikal veränderte Bildungspolitik" zulasten vieler Kinder und Jugendlicher. Auch die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora warnte vor einer AfD-geführten Landesregierung. Für Gedenkstätten und Einrichtungen der historisch-politischen Bildung entstünde sonst eine grundlegend veränderte Lage. In solch einem Falle könnten diejenigen, die ihre Arbeit politisch bekämpften, künftig über deren Finanzierung und personelle Voraussetzungen mitentscheiden.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.