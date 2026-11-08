Israels Präsident Isaac Herzog (AFP / SAUL LOEB)

Bei vorangegangenen Konsultationen des Präsidenten hatten Parteien mit insgesamt 67 der 120 Knesset-Abgeordneten Eisenkot für die Regierungsbildung empfohlen. Bekommt er den Auftrag, hat Eisenkot zunächst 28 Tage Zeit, um eine Koalition zu bilden. Beobachter rechnen mit schwierigen Beratungen, weil es zwischen und innerhalb der politischen Lager erhebliche Konflikte gibt, die Kompromisse erschweren.

Scheitert Eisenkot, kann Herzog ein anderes Mitglied des Parlaments mit der Regierungsbildung beauftragen. Als möglicher Kandidat gilt der amtierende Ministerpräsident Netanjahu.

Bei der Parlamentswahl Ende Oktober hatte weder das Lager von Netanjahu noch das von Eisenkot die absolute Mehrheit erreicht.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.