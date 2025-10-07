Madagaskar

Madagaskars Staatschef Andry Rajoelina (Archivbild während einer Stimmabgabe in einem Wahllokal) (DPA / EPA / KABIR DHANJI)

Er habe General Zafisambo als Regierungschef nominiert, erklärte Rajoelina in der Hauptstadt Antananarivo. In der vergangenen Woche hatte der Präsident seine gesamte Regierung entlassen, womit sich die Protestbewegung jedoch nicht zufrieden gab. Die Demonstrationen hatten vor knapp zwei Wochen begonnen. Auslöser waren regelmäßige, stundenlange Stromausfälle und Probleme bei der Wasserversorgung. Derweil kam es in Antananarivo erneut zu Kundgebungen mit hunderten Teilnehmern. Laut Reportern trieben Einsatzkräfte die Menge mit Tränengas auseinander.

Nach UNO-Angaben wurden seit Beginn der Proteste mindestens 22 Menschen getötet und über hundert weitere verletzt.

