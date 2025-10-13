In Madagaskar unterstützt eine Armee-Einheit die regierungskritischen Proteste. (AFP / LUIS TATO)

Rajoelina sagte am Abend in einer Ansprache an die Nation, er habe sich an einen sicheren Ort begeben, um sein Leben zu schützen. Einzelheiten nannte er nicht. Zuvor hatten französische Medien berichtet, der Staatschef sei mit einer französischen Militärmaschine ausgeflogen worden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich besorgt über die Lage.

Rajoelina hatte gestern vor einem Putsch gewarnt, nachdem sich eine wichtige Armee-Einheit auf die Seite der Demonstranten gestellt hatte. Zehntausende überwiegend junge Menschen gehen seit Wochen auf die Straße. Auslöser der Proteste waren andauernde Strom- und Wasserausfälle.

