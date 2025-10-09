Madagaskars Staatschef Andry Rajoelina (Archivbild während einer Stimmabgabe in einem Wahllokal) (DPA / EPA / KABIR DHANJI)

Nach Angaben lokaler Medien setzte er sich bei einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft allerdings eine Frist. Demnach sagte er, wenn in einem Jahr in Antananarivo immer noch der Strom ausfalle, werde er seinen Posten aufgeben. Auch kündigte er an, nach 2028 nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren.

Die regelmäßigen Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung in Madagaskar waren der Auslöser für eine breite Protestbewegung. Dabei starben mindestens 22 Demonstranten. Rajoelina hatte mit der Entlassung der Regierung auf die Proteste reagiert. Die überwiegend jungen Demonstranten fordern auch seinen Rücktritt.

