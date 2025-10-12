In Madagaskar unterstützt eine Armee-Einheit die regierungskritischen Proteste. (AFP / LUIS TATO)

Zuvor hatte sich eine wichtige Armee-Einheit des Landes auf die Seite der Demonstranten gestellt und die Kontrolle über die Streitkräfte beansprucht. Die Einheit erklärte, sie verweigere Befehle zur Gewaltanwendung gegen Demonstranten. Polizei und die übrigen Teile des Militärs seien dazu aufgerufen, sich anzuschließen.

Seit gut zwei Wochen protestieren in der Hauptstadt Antananarivo Zehntausende meist junge Demonstranten gegen die Regierung. Nach Angaben der UNO kamen mehr als 20 Menschen ums Leben. Auslöser der Proteste waren zunächst anhaltende Strom- und Wasserausfälle. Im Land herrscht aber auch Unmut über Missstände im Bildungssystem, die hohe Arbeitslosigkeit sowie die Armut.

