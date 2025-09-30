Selenskyj verkündet Geländegewinne in der Ostukraine (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Danylo Antoniuk)

Bei der Stadt Dobropillja hätten die Truppen mehr als 170 Quadratkilometer ukrainisches Territorium zurückerobert, sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Bei den Kämpfen habe Russland mehr als 3.200 Soldaten verloren. Russische Einheiten hatten dort Anfang August überraschend die Frontlinie durchbrochen und waren fast 20 Kilometer vorgestoßen. Trotz der teilweisen Rückeroberungen schätzen Militärbeobachter die Lage für die ukrainische Armee an vielen Frontabschnitten als schwierig ein.

Unterdessen sollen bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Umgebung der russischen Hauptstadt Moskau zwei Menschen getötet worden sein. Insgesamt fing das russische Militär nach eigenen Angaben knapp 80 Drohnen ab.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.