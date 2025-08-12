US-Präsident Trump ernennt neuen Chef für Arbeitsmarkt-Statistik. (imago / Yuri Gripas / MediaPunch)

Wie Trump auf seinem Onlinedienst "Truth Social" bekanntgab, übernimmt der Ökonom Antoni das Amt. Er war bislang Chefökonom an einer konservativen Denkfabrik und gilt als Unterstützer der Politik des Präsidenten. Trump schrieb, Antoni werde sicherstellen, dass die veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen "ehrlich und zutreffend" seien.

Anfang des Monats hatte der Präsident die bisherige Leiterin der Behörde, McEntarfer, entlassen, nachdem diese eine deutlich niedrigere Zahl an neu geschaffenen Jobs und einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent verkündet hatte. Trump wirft ihr vor, die Zahlen manipuliert zu haben. Beweise lieferte er dafür nicht.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.