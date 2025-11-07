Washington

US-Präsident Donald Trump sagt die Teilnahme der USA am G20-Gipfel in Südafrika ab (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Celal Gunes)

Wie Präsident Trump erklärte, wird kein Vertreter der US-Regierung zu dem Treffen in rund zwei Wochen reisen. Trump behauptete in diesem Zusammenhang erneut, dass weiße Farmer in Südafrika schlecht behandelt würden. Die südafrikanische Regierung hatte Trumps Vorwürfe bereits mehrfach zurückgewiesen. Trump bezeichnete es als absolute Schande, dass der G20-Gipfel in Südafrika stattfinde.

Er selbst hatte bereits mitgeteilt, dass er nicht zum Gipfel reisen werde. Bislang war jedoch Vizepräsident Vance in Südafrika erwartet worden. Der G20-Gipfel findet vom 22. bis 23. November in Johannesburg statt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.